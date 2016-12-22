«Дочка» ЛУКОЙЛа продала 16,57% его акций

Lukoil Investments Cyprus, владевшая 16,57% ЛУКОЙЛа, продала большую часть этого пакета другой «дочке» компании. Ранее совет директоров ЛУКОЙЛа решил погасить до 10% акций, а остальные бумаги направить на мотивацию менеджмента

Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания Lukoil Investments Cyprus, владевшая 16,57% акций ЛУКОЙЛа, передала 4,57% акций в рамках «соглашения о вкладе в имущество», сообщила в четверг, 19 июля, нефтяная компания. Но получателя этого пакета она не раскрыла.

Оставшиеся после первой сделки у Lukoil Investments Cyprus 11,82% акций ЛУКОЙЛа приобрела его другая кипрская «дочка» — Lukoil Securities Limited, которая ранее не владела акциями материнской компании, следует из опубликованных ЛУКОЙЛом документов. Обе сделки были совершены на прошлой неделе, 10 июля. На тот момент 16,57% ЛУКОЙЛа стоили на Московской бирже 613,75 млрд руб.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев, отметив, что скоро компания выпустит пресс-релиз по поводу этих сделок.

Согласно данным кипрского реестра, Lukoil Securities Limited была учреждена 6 июня 2018 года (на тот момент называлась Qesmymo Holding Limited) кипрской Melimol Services Limited. С 27 июня она полностью принадлежит ЛУКОЙЛу.

ЛУКОЙЛ — крупнейшая частная нефтяная компания России. Она скупала собственные акции еще с начала 2000-х годов, в том числе в 2010–2011 годах выкупила 12,6% акций у одного из своих акционеров — американской ConocoPhillips (ранее владела 20% компании, а затем решила избавиться от этих бумаг). ЛУКОЙЛ планировал использовать казначейские акции в сделках M&A, например для выкупа доли Башкирии в «Башнефти», в том случае, если бы купил контрольный пакет компании у Росимущества, рассказывал Алекперов, но 50,08% «Башнефти» приобрела «Роснефть».



В январе 2018 года совет директоров ЛУКОЙЛа поддержал предложение менеджмента по погашению основной части казначейских акций и направлению оставшихся акций на новую долгосрочную программу мотивации ключевых сотрудников компании. «Считаю, что данные изменения будут способствовать дальнейшему повышению акционерной стоимости компании», — заявил тогда президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. По его словам, всего планируется погасить до 10% акций в течение 2018 года, а оставшиеся бумаги будут депонированы для мотивации менеджмента. В новой программе мотивации, рассчитанной на пять лет, будут участвовать несколько сотен менеджеров.

Тогда Алекперов сказал, что после погашения казначейских акций его пакет в ЛУКОЙЛе не превысит 30%, а пакет вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна составит чуть больше 10%. Глава ЛУКОЙЛа в июне 2017 года говорил в интервью РБК, что ему принадлежит 24,8% нефтяной компании. У Федуна тогда было 9,78%.

