ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,88 63,05 EUR Нал. 74,07 73,19 USD Бирж. 63,43 +0,47 EUR Бирж. 73,57 +0,24 USD ЦБ. 63,27 +0,37 EUR ЦБ. 73,48 +0,35 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7444,50 +15,80 IMOEX 2267,78 -1,18% RTSI 1126,17 -1,62% Brent 72,21 -0,17% DJIA 25199,29 +0,32% Nasdaq 7854,44 -0,01%
«Дочка» ЛУКОЙЛа продала 16,57% его акций
Лента новостей
Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 14:58, Партнерский материал Хранить или избавляться: криптовалюта Ethereum подорожала до $479 14:55, Крипто В Киеве не увидели вреда от возможных санкций со стороны России 14:52, Экономика Призер сочинской Олимпиады попал в реанимацию с ножевым ранением 14:50, Общество За год Burberry уничтожила продукцию на £28,6 млн 14:47, Бизнес Россиян предупредят о потере дохода при переводе пенсионных накоплений 14:46, Финансы Какой автомобиль выбрать для большой семьи 14:45, РБК и Volkswagen Teramont Суд обязал «Северсталь» вернуть итальянскому заводу-банкроту $86 млн 14:42, Бизнес Как корпорации вкладывают миллионы в поддержку женщин 14:41, Спецпроект РБК PINK Поклонская объяснила голосование против повышения пенсионного возраста 14:41, Политика Посол в Лондоне призвал назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипаля 14:41, Политика Экс-главу МЧС Кемерово обвинили в попытке уничтожить данные о пожаре в ТЦ 14:37, Общество В РЖД рассказали об украденных болельщиками ЧМ одеялах и подстаканниках 14:36, Общество Инвесторы «Азов-Сити» выступили против ликвидации игорной зоны​ 14:25, Партнерский материал СМИ назвали похищенную из офиса Бинбанка в Москве налетчиком сумму 14:20, Общество Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с командой 14:15, Спорт Неизвестный Китай: какая культура скрывается за иероглифами 14:11, РБК и Шелковый путь Топилин оценил нехватку средств на индексацию работающим пенсионерам 13:59, Экономика Суд отклонил иск «дочки» Siemens в России к немецкому концерну 13:57, Бизнес В Хакасии проверят производителей мяса после отравления 160 человек 13:53, Общество «Покупаю продукты за Ripple»: что иностранцы думают о криптовалютах 13:51, Крипто Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 13:48, Партнерский материал За что лишают водительских прав: 7 неочевидных ошибок 13:47, Авто Под Оренбургом в затопленном доме погибла пожилая пара 13:46, Общество СМИ анонсировали трансфер двух игроков «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» 13:43, Спорт Синоптики пообещали возвращение жары в Москву в выходные 13:42, Общество
«Дочка» ЛУКОЙЛа продала 16,57% его акций
Бизнес, 13:39
0
«Дочка» ЛУКОЙЛа продала 16,57% его акций
Lukoil Investments Cyprus, владевшая 16,57% ЛУКОЙЛа, продала большую часть этого пакета другой «дочке» компании. Ранее совет директоров ЛУКОЙЛа решил погасить до 10% акций, а остальные бумаги направить на мотивацию менеджмента
Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания Lukoil Investments Cyprus, владевшая 16,57% акций ЛУКОЙЛа, передала 4,57% акций в рамках «соглашения о вкладе в имущество», сообщила в четверг, 19 июля, нефтяная компания. Но получателя этого пакета она не раскрыла.

Оставшиеся после первой сделки у Lukoil Investments Cyprus 11,82% акций ЛУКОЙЛа приобрела его другая кипрская «дочка» — Lukoil Securities Limited, которая ранее не владела акциями материнской компании, следует из опубликованных ЛУКОЙЛом документов. Обе сделки были совершены на прошлой неделе, 10 июля. На тот момент 16,57% ЛУКОЙЛа стоили на Московской бирже 613,75 млрд руб.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев, отметив, что скоро компания выпустит пресс-релиз по поводу этих сделок.

Согласно данным кипрского реестра, Lukoil Securities Limited была учреждена 6 июня 2018 года (на тот момент называлась Qesmymo Holding Limited) кипрской Melimol Services Limited. С 27 июня она полностью принадлежит ЛУКОЙЛу.

ЛУКОЙЛ — крупнейшая частная нефтяная компания России. Она скупала собственные акции еще с начала 2000-х годов, в том числе в 2010–2011 годах выкупила 12,6% акций у одного из своих акционеров — американской ConocoPhillips (ранее владела 20% компании, а затем решила избавиться от этих бумаг). ЛУКОЙЛ планировал использовать казначейские акции в сделках M&A, например для выкупа доли Башкирии в «Башнефти», в том случае, если бы купил контрольный пакет компании у Росимущества, рассказывал Алекперов, но 50,08% «Башнефти» приобрела «Роснефть».

В январе 2018 года совет директоров ЛУКОЙЛа поддержал предложение менеджмента по погашению основной части казначейских акций и направлению оставшихся акций на новую долгосрочную программу мотивации ключевых сотрудников компании. «Считаю, что данные изменения будут способствовать дальнейшему повышению акционерной стоимости компании», — заявил тогда президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. По его словам, всего планируется погасить до 10% акций в течение 2018 года, а оставшиеся бумаги будут депонированы для мотивации менеджмента. В новой программе мотивации, рассчитанной на пять лет, будут участвовать несколько сотен менеджеров.

Вагит Алекперов — РБК: «Мы же там все в списках»
Бизнес

Тогда Алекперов сказал, что после погашения казначейских акций его пакет в ЛУКОЙЛе не превысит 30%, а пакет вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна составит чуть больше 10%. Глава ЛУКОЙЛа в июне 2017 года говорил в интервью РБК, что ему принадлежит 24,8% нефтяной компании. У Федуна тогда было 9,78%.
 

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: ЛУКОЙЛ , Алекперов
Главное
Госдума поддержала в первом чтении повышение пенсионного возраста Экономика
Материалы по теме
Базовое вознаграждение членам совдира ЛУКОЙЛа выросло в полтора раза Бизнес
ЛУКОЙЛ остановит бурение на ставшем предметом спора с «Роснефтью» участке Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter