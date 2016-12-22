В Крыму возбудили дело по контракту на строительство очистных сооружений

На счетах подрядчика в лишенном лицензии ОФК Банке оказались заблокированы 2,05 млрд руб. аванса на реконструкцию очистных сооружений «Южные» в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Движение средств по счету заблокировано. Использование денежных средств по целевому назначению, на строительство очистных сооружений на данный момент невозможно», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства города Севастополя», являющееся заказчиком реконструкции, и выступающее подрядчиком АО «НПП «Биотехпрогресс» в декабре 2017 года подписали допсоглашение к контракту, которым исключили из него казначейское сопровождение проекта. Прокуратура заявляет, что подписание допсоглашения нарушает требования законодательства и предписания ФАС.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о признании соглашения недействительным. СК возбудил дело в отношении должностных лиц ГКУ по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Банк России 16 апреля отозвал лицензию у ОФК Банка. Ранее ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и назначил временную администрацию. Такое решение было принято из-за «неустойчивого финансового положения» ОФК Банка и угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.