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Обвиняемого во взятке полковника из СК попросили осудить на 6 лет колонии
Дело Шакро, 15:03
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Обвиняемого во взятке полковника из СК попросили осудить на 6 лет колонии

Гособвинение просит приговорить бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России (СК) Александра Ламонова к шести годам колонии строгого режима. Об этом прокурор заявил журналистам, сообщает корреспондент РБК.

Также прокурор попросил оштрафовать Ламонова на 32 млн руб., лишить звания полковника юстиции и запретить ему занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения. Приговор огласят 26 июля.

Ламонова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Он был арестован в июле 2016 года вместе с другими высокопоставленными офицерами СК — руководителем управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Михаилом Максименко и замначальника ГСУ СК по Москве Денисом Никандровым.

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Аресты были связаны с делом криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). В декабре 2015 года произошла перестрелка на Рочдельской улице в Москве, после которой был арестован ближайший подручный Калашова Андрей Кочуйков (Итальянец).

За помощь в освобождении приспешника авторитета офицеры СК запросили две взятки. Посредниками в передаче взяток были Ламонов и заместитель Максименко Денис Богородецкий. В суде Ламонов рассказал, что в мае 2016 года принес в квартиру начальника обувную коробку с $400 тыс., еще $100 тыс. достались посредникам. Деньги за освобождение офицерам передал бизнесмен Олег Шейхаметов. Ламонов и Никандров признали свою вину по делу о взятках.

Теги: Александр Ламонов , Генпрокуратура , взяточничество , Шакро Молодой , ГСУ СКР
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