В РЖД рассказали об украденных болельщиками ЧМ одеялах и подстаканниках

Болельщики, которые в дни чемпионата мира по футболу воспользовались бесплатными поездами, украли из них в качестве «сувениров» одеяла, подстаканники и другие вещи на сумму около миллиона рублей. Об этом сообщил начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев на пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».

«Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей», — заявил начальник департамента. Он назвал это не серьезным уроном для такой крупной компании. «Будем замещать», — сказал Бурцев.

Он особенно отметил украденные простыни, из которых фанаты делали плакаты.

По словам начальника департамента, в компании восприняли кражу белья, которое выдавалась бесплатно, как некую ментальность.

«Люди считают, что если это выдали в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений», — заключил он.

Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что около 300 тыс. болельщиков были перевезены бесплатно на поездах между городами, где прошли матчи. Для бесплатного проезда болельщики должны были предоставить билет на матч, паспорт болельщика чемпионата (FAN ID) и зарегистрироваться на сайте.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Чемпионами мира стали футболисты сборной Франции.