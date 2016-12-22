Дворкович назвал четыре особенности ЧМ-2018 в России

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович на международной конференции по экономике футбола в Москве назвал четыре особенности завершающегося чемпионата мира в России, передает корреспондент РБК.

Во-первых, это «уникальная транспортная схема» для болельщиков, «обусловленная масштабами страны», сказал бывший вице-премьер. По его словам, около 300 тыс. болельщиков были перевезены бесплатно на поездах между городами проведения матчей, для зарубежных авиакомпаний на время чемпионата был упрощен доступ на российский рынок.

Во-вторых, это система Fan-ID (обязательная для посетителей матчей карта, часть системы идентификации болельщиков), сказал Дворкович. Кроме того, на турнире были применены чисто футбольные новшества: система видеопомощи арбитрам (video assistant referee, VAR), позволяющая помощникам главного арбитра оперативно просмотреть спорные моменты, чтобы избежать судейских ошибок, и принцип фэйр-плей («честная игра») как способ отранжировать две команды, показавшие абсолютное равенство основных показателей (очки, голы, ничья в личной встрече). Этот дополнительный фактор позволил сборной Японии обойти команду Сенегала на групповом этапе, поскольку японцы получили меньше желтых карточек за три игры. По мнению Дворковича, у этого правила есть «некоторые отрицательные стороны», но ФИФА «будет изучать этот опыт».

Дворкович также заявил на конференции, что через успешное проведение чемпионата мира Россия и ее люди «создали новую реальность», более важную, чем «рост ВВП». «У России изменилась репутация, международный имидж стал лучше, ближе к реальности», — считает Дворкович. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин добавил, что благодаря построенной инфраструктуре «создана мощная основа для развития футбола и спорта в нашей стране». «Мы не создавали ничего избыточного, все, что создавала наша страна [при подготовке турнира], будет без преувеличения востребовано нашими гражданами», — подчеркнул Сорокин.

Чемпионат мира по футболу завершится финальным матчем 15 июля. Один из финалистов уже определился — во вторник, 10 июля, в полуфинале сборная Франции одержала победу над командой Бельгии. Второй финалист определится в среду, 11 июля, в матче сборных Англии и Хорватии.