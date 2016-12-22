Летевший из Турции чартер экстренно сел во Внуково из-за поломки шасси

Во Внуково экстренно сел самолет Airbus A330 авиакомпании I Fly, на его борту находились 335 пассажиров. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь аэропорта Мария Шаравина.

По ее словам, лайнер запросил экстренную посадку в аэропорту около 11:30 мск и успешно приземлился в 12:58 мск, впоследствии его отбуксировали с помощью тягача. По ее словам, причиной экстренной посадки стала неисправность стойки шасси. РБК направил запрос в авиакомпанию.

По словам источника «Интерфакса» в аэропорту, самолет выполнял чартерный рейс из турецкого города Мармариса, на борту находились российские туристы. «Перед посадкой командир самолета сообщил, что контроль за управляемостью передней стойкой шасси потерян. На борту случилась внештатная ситуация», — отметил источник. В результате аварийной посадки никто не пострадал, причины неисправности устанавливаются.

В феврале во Внуково экстренно вернулся самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Сургут. Самолет сел в аэропорту из-за срабатывания датчиков задымления. Пассажиров пересадили на запасной борт, никто не пострадал.