Более 20 солдат пострадали при обрушении палатки на военной базе в США
Общество, 11:55
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Более 20 солдат пострадали при обрушении палатки на военной базе в США
На военной базе Fort Hunter Ligget в Калифорнии была обрушена палаточная конструкция, пострадали 22 солдата. Об этом сообщается в Twitter военной базы.
Инцидент произошел около 21:30 по местному времени (07.30 мск) во время учений. Причиной происшествия стал вертолет UH-60 Blackhawk — шатер обрушился под действием потока воздуха от его ротора. Четверых пострадавших госпитализировали, остальные отделались незначительными травмами.
В феврале 11 солдат пострадали на военной базе Форт Майер под Вашингтоном после вскрытия письма с неизвестным веществом. Троих человек доставили в больницу. У пострадавших зафиксировали ожоги и носовое кровотечение.