Минобороны проведет испытания «Буревестника» с ядерной энергоустановкой

Российские военные ведут подготовку летных испытаний усовершенствованных экспериментальных образцов крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Об этом сообщил ​главный научный сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Перцев.

По его словам, специалисты ведут работу по модификации конструкции составных частей «Буревестника», а также проводят наземные испытания. «Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска ракеты, совершенствуются технологические процессы ее изготовления, сборки и испытаний», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

О ракете «Буревестник» впервые рассказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства подчеркивал, что ракета обладает неограниченным радиусом действия, а траектория ее полета непредсказуема, что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО».