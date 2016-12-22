Песков рассказал о роли нового оружия в «бетонировании» ядерного паритета

Новые разработки в области вооружений, которые представил ВПК, призваны обеспечить сохранение стратегического ядерного паритета, «забетонировать» его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
На вопрос журналиста, как отреагировала Россия на увеличение бюджета НАТО, Песков заявил, что именно новые разработки и изобретения в области вооружений призваны обеспечить сохранение ядерного паритета.
«Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретений новых систем вооружения, которые призваны, что называется, забетонировать ядерный паритет. Ядерный паритет — это элемент взаимного сдерживания, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность. Ну, и на фоне других угроз, которые проистекают от альянса, вы знаете, что наши Вооруженные силы и наш военно-промышленный комплекс принимают все необходимые меры», — заверил Песков.
По его словам, Североатлантический альянс изначально был создан как элемент конфронтации и Россия должна постоянно «быть начеку». «Понимаете, НАТО — это инструмент конфронтации, который был сконструирован и создан в целях конфронтации. И это изначальное предназначение альянса никуда не делось. Поэтому когда альянс, в открытую считающий Россию потенциальным противником, увеличивает свой бюджет, это говорит о том, что Россия обязана быть начеку, — и Россия остается начеку», — пояснил пресс-секретарь.
О новых стратегических вооружениях, которые разработаны для российской армии, президент Владимир Путин рассказал в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Глава государства посвятил этой теме более трети всего времени выступления, презентация сопровождалась показом слайдов и видеороликов.
При этом Путин заверил, что все сказанное им «не блеф». Он призвал «не раскачивать лодку» по имени планета Земля и заверил, что «сдержать Россию не удалось», в том числе путем санкций и ограничений. Путин предупредил, что любое применение против России или ее союзников ядерного оружия «малой, средней, да какой угодно мощности будем рассматривать как ядерное нападение».
В НАТО сочли эти предостережения в адрес стран — членов НАТО неприемлемыми. Официальный представитель блока Оана Лунгеску заявила тогда, что члены альянса не хотят «новой холодной войны или гонки вооружений», а система противоракетной обороны США «не направлена на Россию».