Песков рассказал о роли нового оружия в «бетонировании» ядерного паритета

Российский ВПК создает новые системы вооружений, чтобы сохранить ядерный паритет, «забетонировать» его, заявил пресс-секретарь президента России. По его словам, Москва должна быть начеку на фоне угроз со стороны НАТО

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Новые разработки в области вооружений, которые представил ВПК, призваны обеспечить сохранение стратегического ядерного паритета, «забетонировать» его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

На вопрос журналиста, как отреагировала Россия на увеличение бюджета НАТО, Песков заявил, что именно новые разработки и изобретения в области вооружений призваны обеспечить сохранение ядерного паритета.​

«Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретений новых систем вооружения, которые призваны, что называется, забетонировать ядерный паритет. Ядерный паритет — это элемент взаимного сдерживания, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность. Ну, и на фоне других угроз, которые проистекают от альянса, вы знаете, что наши Вооруженные силы и наш военно-промышленный комплекс принимают все необходимые меры», — заверил Песков.

По его словам, Североатлантический альянс изначально был создан как элемент конфронтации и Россия должна постоянно «быть начеку». «Понимаете, НАТО — это инструмент конфронтации, который был сконструирован и создан в целях конфронтации. И это изначальное предназначение альянса никуда не делось. Поэтому когда альянс, в открытую считающий Россию потенциальным противником, увеличивает свой бюджет, это говорит о том, что Россия обязана быть начеку, — и Россия остается начеку», — пояснил пресс-секретарь.

О новых стратегических вооружениях, которые разработаны для российской армии, президент Владимир Путин рассказал в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Глава государства посвятил этой теме более трети всего времени выступления, презентация сопровождалась показом слайдов и видеороликов.

При этом Путин заверил, что все сказанное им «не блеф». Он призвал «не раскачивать лодку» по имени планета Земля и заверил, что «сдержать Россию не удалось», в том числе путем санкций и ограничений. Путин предупредил, что любое применение против России или ее союзников ядерного оружия «малой, средней, да какой угодно мощности будем рассматривать как ядерное нападение».

В НАТО сочли эти предостережения в адрес стран — членов НАТО неприемлемыми. Официальный представитель блока Оана Лунгеску заявила тогда, что члены альянса не хотят «новой холодной войны или гонки вооружений», а система противоракетной обороны США «не направлена на Россию».

