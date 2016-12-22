В Барнауле второй раз за месяц загорелся шинный завод
Общество, 08:34
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В Барнауле второй раз за месяц загорелся шинный завод
Пожар произошел на Барнаульском шинном заводе утром 19 июля. Об этом сообщает телеканал «Катунь24» со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании на заводе по проспекту Космонавтов поступило в экстренные службы в 06:15 мск. Загорелся утеплитель под крышей производственно-административного здания, из-за чего возникло сильное задымление. С территории завода были эвакуированы 30 человек. Пожар, которому присвоили третий ранг, был потушен в 06:39 мск. Площадь возгорания составила 150 кв. м, в ликвидации возгорания участвовали более 20 человек и 11 единиц техники.
На этом же шинном заводе 2 июля также возник пожар площадью 100 кв. м. Возгорание возникло в заводской градирне. Пожар был потушен за 15 минут, пострадавших нет.