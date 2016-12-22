Пожар произошел на заводе «Салют» в Москве
Общество, 11:49
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Пожар произошел на заводе «Салют» в Москве
Пожар произошел в производственном здании, расположенном по адресу: проспект Буденного, д. 16, корп. 2 (восток Москвы). Об этом сообщили РБК в столичном главке МЧС.
«Пожарные прибыли на место в 9:06. К 9:20 возгорание было ликвидировано», — рассказали в МЧС.
Площадь пожара составила 10 кв. м, причины возгорания устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.
По адресу проспект Буденного, д. 16, корп. 2 расположен Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют». Предприятие занимается производством авиационных газотурбинных двигателей и энергетических установок.