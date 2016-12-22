Госдеп США не получил запрос на допрос переводчицы беседы Путина и Трампа

Госдепартамент США не получал официальных запросов о проведении допроса переводчицы Марины Гросс, присутствовавшей на переговорах президента страны Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, передает CNN.

Вызвать переводчицу на допрос потребовали сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин и член палаты представителей США Билл Паскрел. По словам Шахина, на допросе в конгрессе, переводчица сможет рассказать о том, что обсуждали лидеры государств в ходе переговоров тет-а-тет. «Эта переводчица может помочь определить, чем Трамп поделился или что пообещал Путину от нашего имени», — сказала сенатор.

Паскрел отметил, что в ходе встречи с президентом России Трамп сделал публичные уступки, а «конгресс и американцы заслуживают того, чтобы узнать подробности их личной беседы».

По данным Business Insider, Гросс работает на правительство США уже много лет. В 2008 году она была переводчиком экс-первой леди Лоры Буш. Также в 2017 году она сопровождала Рекса Тиллерсона во время визита в Москву.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Закрытые переговоры продолжались более двух часов.