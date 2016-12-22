Журналист Рабинер подал заявление в полицию на экс-тренера «Арсенала»

Спортивный журналист Игорь Рабинер подал заявление в полицию на экс-тренера тульской футбольной команды «Арсенал» Сергея Кирьякова, который, как говорил сам Рабинер, ударил его по лицу. Об этом журналист сообщил в эфире «Спорт-Экспресса» на YouTube.

«Я обязан это сделать не для себя, а для профессии, потому что иначе, если я не дам ход этому делу, люди, подобные Кирьякову, начнут понимать, что за мнение можно бить в лицо. А за мнение нельзя бить в лицо, если мы живем в XXI веке и находимся в цивилизованном обществе», — сказал Рабинер, добавив, что редакция газеты окажет ему юридическую помощь.

Рабинер отметил, что он не будет добиваться компенсации за моральный вред. «Тут дело не в деньгах. Если бы назначили господину Кирьякову общественные работы, то это принесло бы [мне] какое-то моральное удовлетворение. Если бы он был вынужден извиниться в прямом эфире, даже предельно неискренне… Мне важно, чтобы люди, которые делают такие вещи, понимали, что они должны за это отвечать», — сказал он.

Ранее Рабинер говорил, что в полицию на Кирьякова заявлять не будет, так как его «и без того насыщенное время стоит слишком дорого». Нападение Кирьякова на Рабинера произошло возле студии «Матч ТВ»​, куда оба были приглашены в качестве гостей одной из передач.

Как отмечало издание «Спорт-Экспресс», после недолгой беседы Кирьяков ударил Рабинера. Кирьяков заявил порталу Sport24, что Рабинер сам спровоцировал конфликт и набросился на​ него.