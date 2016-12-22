Журналист Рабинер не стал заявлять в полицию на экс-тренера «Арсенала»

Журналист Игорь Рабинер в разговоре с РБК прокомментировал конфликт около студии «Матч ТВ» с бывшим футболистом Сергеем Кирьяковым, который, как сообщали СМИ, перерос в драку.
«Мне и в голову не могло прийти, что он пустит в дело кулаки, для меня это стало полной неожиданностью», — заявил Рабинер.
На своей странице в Facebook журналист сообщил, что в полицию на Кирьякова заявлять не будет, так как его «и без того насыщенное время стоит слишком дорого». Кроме того, Рабинер отметил, что чувствует себя нормально.
О нападении Кирьякова на Рабинера возле студии «Матч ТВ» сообщила газета «Спорт-Экспресс», в которой Рабинер работает обозревателем. На телеканал оба были приглашены в качестве гостей одной из передач. Как отмечало издание, после недолгой беседы Кирьяков ударил Рабинера в лицо. Конфликт удалось погасить только после вмешательства сотрудников телеканала.
Кирьяков, который в сезоне 2016/17 занимал пост тренера тульского «Арсенала», заявил порталу Sport24, что Рабинер сам спровоцировал конфликт и набросился на него. По словам тренера, журналист «позволил себе высказывания, которые нельзя произносить». «Не хочу говорить, то что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина», — отметил Кирьяков.