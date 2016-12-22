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Минторг США объявил о начале расследования импорта урана
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Минторг США объявил о начале расследования импорта урана
Бизнес, 19:49
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Минторг США объявил о начале расследования импорта урана

Министерство торговли США объявило о начале расследования в отношении иностранных поставщиков урана, чтобы выяснить, наносит ли импорт этого металла ущерб национальной безопасности страны.

Расследование коснется всей отрасли: от добычи урана до обогащения и потребления его в оборонном комплексе и в промышленности, говорится в сообщении Минторга США. «Потребление собственного урана в военной промышленности и электроэнергетике у нас рухнуло с 49% до 5%», — заявил министр торговли США Уилбур Росс (его слова приводятся в сообщении ведомства).

В январе в Министерство торговли США обратились американские производители урана Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. с просьбой расследовать этот вопрос в соответствии с разделом 232 закона о расширении торговли от 1962 года. Это же положение закона Трамп использовал для введения пошлин на импорт стали и алюминия. Согласно процедуре проведения расследования у Минторга США есть 270 дней на подготовку отчета президенту страны, а у президента — 90 дней для принятия решения о необходимости введения квот либо пошлин.

«Основная цель петиции — защита американских производителей природного урана, который из России в США не поставляется, поэтому в настоящий момент мы не видим прямой угрозы для наших интересов от данной инициативы», — заявили в Tenex (входит в «Росатом»), которая поставляет в США обогащенный уран.

Американские производители урана, которые занимают около 5% внутреннего рынка, предложили правительству оградить их от конкуренции со стороны государственных компаний таких стран, как Россия и Казахстан, сообщает агентство. Они утверждают, что конкурировать с субсидируемыми государством компаниями из России, Казахстана и Узбекистана становится все труднее. Производители урана из США хотят, чтобы на долю американских компаний приходилось около 25% внутреннего рынка.

В сообщении Минторга США отмечается, что Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. пришлось уволить более половины сотрудников за последние два года, и сейчас их производственные мощности загружены на 13% и 9%, соответственно. При этом на возобновление добычи закрытых шахт уйдут годы, учитывая нормы экологического законодательства США.

Согласно отчету Tenex за 2017 год, компания поставила в США урановую продукцию 12 американским заказчикам на сумму около $700 млн и заключила девять контрактов с американскими компаниями на сумму порядка $1,1 млрд. В структуре продаж Tenex на американский регион в прошлом году пришлось 41,2% заказов на урановую продукцию.

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