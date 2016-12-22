МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

В Москве в среду, 18 июля, ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 12–17 м/с. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия прогнозируются в ближайший час с сохранением до конца суток.

Жителям рекомендуется не парковать автомобили близко к деревьям и слабо укрепленным конструкциям, обходить щиты и рекламные столбы.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РБК, что воскресенье, 15 июля, стало самым жарким днем месяца. Температура воздуха составила плюс 28,7 градуса.