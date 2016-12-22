Рогозин назвал освоение космоса новой российской религией

Основной задачей «Роскосмоса» является экспансия в космос, который в России как религия, считает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ходе научно-практической конференции он заявил: «Я хочу, чтобы вы все поняли основной смысл создания госкорпорации. Смысл нашей жизни, как я уже говорил, цитируя Сахарова, это наша экспансия. Экспансия в космосе, на Земле, на коммерческих рынках, которые создаются услугами, вытекающими из использования орбитальной группировки».

Рогозин отметил, что освоение космоса для России сравнимо с религией. «Она (религия. — РБК) состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», — сказал он. Бывший вице-премьер подчеркнул, что россияне могут гордиться военным сектором российского космоса, системой ГЛОНАСС и космодромом Восточный.

Говоря о нововведениях, которые в ближайшее время проведут в «Роскосмосе», Рогозин подчеркнул, что госкорпорация планирует создать в отрасли единого технического заказчика для того, чтобы обеспечить единую политику при исполнении контрактов. Помимо этого, компания создаст совет рационализаторов для использования в работе «лучших практик», отмечает ТАСС.

По словам Рогозина, предыдущее руководство «Роскосмоса» допустило «непростительные ошибки», которые привели к потере качества и, как следствие, к авариям на серийно производимой технике.

В минувший вторник, 26 июня, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что главная задача Рогозина как нового главы «Роскосмоса» заключается в том, чтобы завершить восстановление финансовой системы корпорации. Рогозин, в свою очередь, пообещал завершить оценку экономического состояния космической отрасли в России за месяц.