В Москве полицейская машина столкнулась с собачьей упряжкой

В Москве Renault Logan со старшим сержантом полиции за рулем столкнулся с собачьей упряжкой, которой управляла пенсионерка. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МВД.

«Собачья упряжка двигалась навстречу служебному автомобилю. Непосредственно перед столкновением собака резко изменила направление движения, что и могло стать причиной дорожного инцидента», — сказано в сообщении.

Полицейский оказал пострадавшей 1954-го года рождения первую помощь. По факту аварии проводится проверка.

В середине декабря в Ярославской области водитель скорой помощи погиб в ДТП с лосем, еще два человека пострадали. Из-за вышедшего на дорогу животного столкнулись два легковых автомобиля и скорая.