Мосгорсуд отклонил еще четыре жалобы на конфискацию имущества Захарченко

Мосгорсуд отклонил еще четыре кассационные жалобы родственников полковника МВД Дмитрия Захарченко на конфискацию в пользу государства имущества и около 8 млрд руб. в различной валюте. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

В передаче жалоб отказали бывшей сожительнице Захарченко Анастасии Пестриковой, его же экс-супруге Яне Саратовцевой и ее матери Наталье Чайниковой, а также отцу полковника Виктору ​Захарченко.

Всего на решение об обращении имущества Захарченко и его близких в доход государства было подано 11 кассационных жалоб. 18 июля судья кассационной инстанции Мосгорсуда вынес определение об отказе в передаче на рассмотрение в президиум четырех жалоб, в том числе и самого Захарченко.

В производстве судьи кассационной инстанции остаются еще три жалобы родственников Захарченко.

Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого, а также по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. На момент задержания Захарченко возглавлял управление «Т» (занималось расследованием преступлений в топливно-энергетической сфере, сейчас упразднено) в ГУ МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Кроме того, следствие считает, что в 2014 году Захарченко получил взятку $800 тыс. от владельца ресторана La Maree Меди Дусса.

1 декабря 2017 года суд обратил имущество семьи Захарченко в доход государства — 11 квартир, 16 машино-мест и четыре дорогих автомобиля, которые полковник МВД, по данным следствия, купил на сомнительные средства. Также в госказну были обращены найденные у Захарченко наличные в разной валюте и слиток золота весом 500 г. Имущество изъяли в том числе у Анастасии Пестриковой и Яны Саратовцевой.

В июле 2018 года СКР отчитался о перечислении в госказну изъятых у полковника более 9 млрд руб. ​Мосгорсуд 13 июля отклонил четыре кассационные жалобы на передачу государству имущества самого Дмитрия Захарченко и его первой гражданской жены Марины​ Семыниной, в том числе и в интересах несовершеннолетней дочери.