Мосгорсуд отклонил жалобы на передачу государству миллиардов Захарченко

Мосгорсуд отклонил четыре кассационные жалобы на конфискацию имущества близких и родственников полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Четыре жалобы изучены, по ним отказано в передаче на рассмотрение президиума Мосгорсуда. По ним отказано самому Захарченко, [его первой гражданской жене Марине] ​Семыниной, ей в том числе и в интересах несовершеннолетней дочери», — рассказали в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, еще семь жалоб находятся в производстве судьи.

Она пояснила, что судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче названных кассационных жалоб на рассмотрение президиума Мосгорсуда.

Ранее СК России сообщил, что изъятые у полковника Захарченко более 9 млрд руб. были перечислены в бюджет, на счет Казначейства России. Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество семьи «полковника-миллиардера» еще 1 декабря 2017 года.

В квартирах родственников Захарченко в рамках следственных действий было изъято около 9 млрд руб. Изначально они считались вещественными доказательствами. Позже СК отменил постановление, по которому эти средства признавались вещдоками.

Помимо денег и золота были конфискованы 11 квартир, 16 машино-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne), которые Захарченко, по версии правоохранительных органов, купил на сомнительные доходы для себя и своей семьи.

Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, а также по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию.

На момент задержания он работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции в должности начальника управления «Т» (оно занималось расследованием преступлений в топливно-энергетической сфере, в настоящее время упразднено).