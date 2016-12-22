Письмо тренера сборной Хорватии политикам оказалось фейком

Открытое письмо главного тренера сборной Хорватии по футболу Златко Далича, размещенное в Facebook национальной команды, оказалось фейком. Об этом заявил автор письма, журналист Игорь Премужич, сообщает Vijesti.hr.

В письме Премужич от лица тренера призвал хорватских политиков не использовать успехи сборной для улучшения собственного имиджа. «Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели людей до страданий и отчаяния, держитесь подальше от сборной Хорватии. Никто не будет приглашать вас в раздевалку. Пожалуйста, уважайте наше решение и не носите футболки сборной», — указывалось в письме.

По словам Премужича, он написал письмо от имени Далича в «параллельной вселенной», чтобы привлечь внимание к проблемам Хорватии. «В письме он [тренер] делает то, что должен настоящий патриот», — отмечает журналист.

Сборная Хорватии пробилась в финал чемпионата мира по футболу и проиграла команде Франции со счетом 2:4.