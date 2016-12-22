В МТС опровергли сообщения о сбое в работе сети

Сотовый оператор МТС опроверг сообщения о сбое в работе сети. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МТС.
«Никакого сбоя не было! Сеть работала и работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.
Ранее пользователи портала Downdetector пожаловались на сбой в работе оператора. Жалобы начали поступать около 10:00 мск, 46% пользователей испытывали проблемы в работе с мобильным интернетом, 39% — с мобильной связью. Наибольшее количество сообщений о сбоях поступало от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы и Южно-Сахалинска.
В апреле пользователи Downdetector из девяти российских городов пожаловались на сбой в работе сети оператора «МегаФон». Тогда 42% юзеров жаловались на неполадки с мобильной связью, 34% — на сбой всех сервисов оператора, еще 22% испытывали проблемы с мобильным интернетом. Как сообщала РБК представитель оператора Юлия Дорохина, причиной сбоя стал обрыв волоконно-оптической линии связи сторонней организацией.