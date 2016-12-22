Сбой произошел в работе «МегаФона» в нескольких городах России

Жители девяти городов России начали жаловаться на сбои в работе мобильного оператора «МегаФон», сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает нарушения в работе интернет-ресурсов и мобильных операторов.

По данным Downdetector, наибольшее количество жалоб поступило с 15:00 до 16:00 мск. В данный промежуток о сбоях заявили 167 человек.

На сайте говорится, что 42% пользователей пожаловались на проблемы с мобильной связью, 34% — на сбой всех сервисов «МегаФона», 22% не смогли воспользоваться с мобильным интернетом.

По данным сервиса, жалобы на работу оператора поступили из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Краснодара, Казани, Самары, Санкт-Петербурга, Дзержинска и села Анчик.

Между тем, как сообщила РБК представитель «МегаФона» Юлия Дорохина, Москву и Санкт-Петербург сбой не затронул​. «Сегодня в нескольких городах ЦФО на сети «Мегафона» наблюдалось временное повышение процента неуспешности соединений. Причиной стал обрыв волоконно-оптической линии связи сторонней организацией», — сказала Дорохина.

По ее словам, проблема уже устранена, сеть работает в штатном режиме.

По подсчетам Downdetector, это самый заметный сбой в работе оператора за последний месяц. 13 апреля ​сервис зафиксировал 43 жалобы на плохое соединение, 5 апреля поступило 70 жалоб, еще 17 — 22 марта.