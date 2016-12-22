Названа дата прощания с актером Владиславом Жуковским

Похороны и прощание с актером Владиславом Жуковским, известным по сериалу «Улицы разбитых фонарей», пройдут в Красноярске в пятницу, 20 июля. Об этом говорится в сообщении регионального министерства культуры.

Прощание с артистом состоится в театре Пушкина с 12:00 до 14:00 по местному времени (с 8:00 до 10:00 мск). Министерство выразило соболезнования родным и близким Жуковского.

О смерти Жуковского на 74-м году жизни ранее сообщила пресс-служба Красноярского драматического театра им. Пушкина, в котором он служил с 1978 года.​ В театре актер сыграл роли Симеонова-Пищика в «Вишневом саду», Кощея в «Иване-царевиче», Глупого короля в «Бременских музыкантах» и другие роли.



Актер снимался в кино, в том числе в фильме «Морозко» и телесериале «Улицы разбитых фонарей».​

В 1990-х годах Жуковский начал политическую карьеру. В декабре 2000 года был избран депутатом Красноярского горсовета, пробыв в этом качестве три созыва. Руководил профсоюзной организацией театра.

Жуковский также преподавал в Красноярском государственном институте искусств, профессором которого он являлся.

В 1991 году ему присвоили звание «Заслуженный артист России». Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.