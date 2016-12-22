Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» Владислав Жуковский

На 74-ом году жизни скончался советский и российский актер Владислав Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского драматического театра им. Пушкина, в котором Жуковский работал с 1978 года.
«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский», — говорится в сообщении.
В театре актер сыграл роли Симеонова-Пищика в «Вишневом саду», Кощея в «Иване-царевиче», Глупого короля в «Бременских музыкантах», Караулова в «Чужом ребенке» и др.
Также на счету Жуковского несколько ролей в кино, в частности, он сыграл в фильме «Морозко» и телесериале «Улицы разбитых фонарей».
В 1990-х Жуковский начал политическую карьеру. В декабре 2000 года был избран депутатом Красноярского Горсовета, пробыв в этом качестве три созыва подряд.