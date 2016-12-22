«Автодор» рассказал о первых частных инвестициях на третий участок ЦКАД

Первые частные инвестиции в размере 3,7 млрд руб. привлечены в рамках реализации третьего пускового комплекса ЦКАД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Автодор», поступившем в РБК.
Кредиторами строительства третьего комплекса выступают Газпромбанк, Сбербанк и Евразийский банк развития (ЕАБР). Средства банки предоставляют ООО «АСК» — концессионеру проекта — на принципах проектного финансирования для строительства третьего пускового комплекса дороги — 105-километрового платного участка. Он пройдет параллельно А107 (Московскому малому кольцу) на северо-востоке Подмосковья и соединит скоростную автодорогу М11 Москва — Санкт-Петербург и М7 «Волга». На участке будет четыре полосы для движения, по которым автомобили смогут двигаться со скоростью 140 км/ч.
В августе 2017 года Газпромбанк, Сбербанк и ЕАБР договорились предоставить синдицированный кредит на строительство третьего участка размером 38,5 млрд руб. сроком на 16 лет.
12 июля РБК сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с европейскими компаниями Anas International Enterprise и ICA Construction по вопросу их участия в качестве инвесторов в строительстве четвертого участка ЦКАД. По данным источника, близкого к консорциуму инвесторов, стороны подписали предварительное соглашение. Представитель РФПИ также подтвердил переговоры с Anas и ICA Construction.