«Матч ТВ» и Российская футбольная премьер-лига заключили новый контракт

Телеканал «Матч ТВ» и Российская футбольная премьер‐лига (РФПЛ) заключили новый контракт на четыре года на показ матчей чемпионата России. Об этом говорится в сообщении телеканала. Детали контракта и новые условия вещания объявят 24 июля на презентации нового сезона РФПЛ.

Первый тур сезона-2018/19 начнется 28 июля.

28 июля в рамках первого тура нового сезона на телеканале в прямом эфире в 19:00 покажут матч «Спартак» — «Оренбург». На следующий день в 19:00 «Матч ТВ» покажет встречу казанского «Рубина» и «Краснодара».

Предыдущий трехлетний контракт с РФПЛ, который лига заключила еще со спутниковым оператором «НТВ Плюс» и затем перешедший к «Матч ТВ», истек в этом году.

Как писал в апреле РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, за возможность транслировать игры сезона в телеэфире и интернете руководство РФПЛ запросило около 3 млрд руб. «Матч ТВ» же был готов заплатить не более 1,8 млрд руб. В марте глава лиги Сергей Прядкин заявил журналистам, что планирует увеличить стоимость телеправ. Он рассказал, что сейчас РФПЛ зарабатывает 1,5 млрд руб. за сезон, а рассчитывает около $100 млн с телевизионного контракта.