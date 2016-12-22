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Новый управляющий «Матч ТВ» сократил почти треть сотрудников
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Новый управляющий «Матч ТВ» сократил почти треть сотрудников
Технологии и медиа, 13:17
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Новый управляющий «Матч ТВ» сократил почти треть сотрудников
Субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» приступил к повышению операционной эффективности спортивного телеканала. Заявленная оптимизация, как рассказывают источники РБК, началась с сокращения персонала
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сократить затраты на управление

На входящем в «Газпром-Медиа» спортивном телеканале «Матч ТВ» проходит массовое сокращение штата, рассказал источник в холдинге и подтвердили бывший сотрудник канала и еще два собеседника РБК, знакомых с ситуацией. Упразднено сразу несколько департаментов и служб вещателя, в частности HR, финансов, юридический, аналитики и программирования, их функции перешли к субхолдингу «ГПМ Развлекательное ТВ», утверждают собеседники РБК. По словам источников, с ноября прошлого года штат спортивного телеканала и связанных с ним структур уже сокращен на 20–30%.

Всего в субхолдинге «ГПМ Матч», который помимо эфирного телеканала «Матч ТВ» управляет кабельными каналами «Матч Футбол 1», «Матч Наш спорт», «Матч Арена» и т.д., а также сайтом sportbox.ru, работают около 1 тыс. человек, уточняет источник РБК.

В октябре 2017-го активы «ГПМ Матч» были переданы в управление другому субхолдингу — «ГПМ Развлекательное ТВ». Эти изменения директор по связям с общественностью холдинга «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая объяснила тогда необходимостью ​«оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность».

Официальные представители «Газпром-Медиа» и «Матч ТВ» не прокомментировали информацию о сокращении сотрудников спортивного субхолдинга.

Запущенный в ноябре 2015 года «Матч ТВ» убыточен, свидетельствуют данные базы СПАРК. В 2016-м убыток от основной деятельности ООО «Национальный спортивный телеканал», на которое оформлен бизнес «Матч ТВ», превысил 2,9 млрд руб., чистый убыток — 1,7 млрд руб. при выручке 13 млрд руб. Данных за 2017 год пока нет.

В январе—марте среднесуточная доля целевой аудитории «Матч ТВ» (мужчины 14–59 лет) составила по всей России, по данным Mediascope, 3,4%. Это означает, что программы «Матч ТВ» в первом квартале выбирали в среднем 3,4% мужчин указанного возраста, проживающих в крупных городах и вообще смотревших телевизор. По сравнению с аналогичным периодом среднесуточная доля целевой аудитории выросла на 0,4 п.п.: в феврале «Матч ТВ» вместе с «Первым» и «Россией 1» транслировал зимние Олимпийские игры из Пхёнчхана.

«Начал жестко торговаться с контрагентами»

Субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» (ГПМ РТВ) до октября прошлого года управлял каналами ТНТ, ТВ3, «Пятница», 2х2 и ТНТ4 (в январе к ним еще добавился канал «Супер»). Возглавляет субхолдинг сооснователь Comedy Club Production Артур Джанибекян. Топ-менеджер федерального телехолдинга и представитель одного из подрядчиков ГПМ РТВ в беседе с РБК охарактеризовали его как «грамотного экономиста», на которого работает целая команда профессиональных управленцев.

Одной из причин убыточности «Матч ТВ» собеседники РБК называют высокую стоимость контента. Раньше, по их словам, представители «ГПМ Матч» практически не торговались с подрядчиками и владельцами прав на спортивные трансляции. По данным СПАРК, себестоимость всех работ ООО «Национальный спортивный телеканал» в 2016 году достигла 14,6 млрд руб.

Сейчас «ГПМ Матч» начал «жестко торговаться с контрагентами», рассказал РБК источник в «Газпром-Медиа». Именно по этой причине до сих пор так и не подписан контракт с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) на телетрансляцию чемпионата России по футболу сезона 2018/19, который стартует в конце июля. Действующий трехлетний контракт с РФПЛ, заключенный лигой еще со спутниковым оператором «НТВ Плюс» (также входит в «Газпром-Медиа») и затем перешедший к «Матч ТВ», истекает в этом году. В марте глава лиги Сергей Прядкин заявил журналистам, что рассчитывает увеличить стоимость телеправ. Сейчас, по его словам, РФПЛ получает 1,5 млрд руб. за сезон, «а хотелось бы зарабатывать порядка $100 млн с телевизионного контракта».

За возможность транслировать игры сезон в телеэфире и интернете руководство РФПЛ запросило порядка 3 млрд руб., «ГПМ Матч» был готов заплатить не более 1,8 млрд руб. В переговорах принимал участие Джанибекян, но сейчас они приостановлены, поскольку РФПЛ заявила о намерении провести тендер по продаже прав, утверждает собеседник РБК.

Собеседник РБК в одной из компаний-правообладателей подтвердил РБК информацию, что «ГПМ Матч» сейчас активно торгуется по поводу снижения стоимости прав с их владельцами.

Представители «Газпром-Медиа» и «Матч ТВ» информацию о переговорах с владельцами прав также не прокомментировали.

Автор: Мария Истомина.
Теги: «Матч ТВ» , сокращение , «Газпром-Медиа»
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