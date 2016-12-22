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«Ростех» и «Росатом» сообщили о разработке «умной фабрики»
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«Ростех» и «Росатом» сообщили о разработке «умной фабрики»
Технологии и медиа, 10:06
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«Ростех» и «Росатом» сообщили о разработке «умной фабрики»

Госкорпорации «Ростех» и «Росатом» объявили о создании совместного предприятия, которое займется разработкой системы управления на производствах (PLM-системы) — так называемой умной фабрики. Об этом говорится в пресс-релизе «Ростеха», поступившем в РБК.

Система управления позволит в цифровом виде контролировать процессы на всех этапах производства: от планирования и разработки до поддержки и утилизации. Также система сможет «гибко менять параметры продукции, управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать осуществление маркетинговых функций».

Отмечается, что соглашение о создании системы было подписано 18 июля. Разработкой программного обеспечения занимаются Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, расположен в Сарове Нижегородской области) и Национальный центр информатизации (НЦИ). Цикл разработки составит пять лет, стоимость проекта — 5 млрд руб.

Новое программное обеспечение в первую очередь поступит на предприятия оборонно-промышленного комплекса. В пресс-релизе отмечается, что новая система управления «позволит повысить конкурентоспособность продукции в масштабах всей страны и на мировом рынке, а также упростить функцию надзора и контроля со стороны Минпромторга». Также предприятия смогут отказаться от закупки иностранных систем.

В мае входящий в состав «Ростеха» холдинг «Высокоточные комплексы» презентовал токарные и фрезерные станки, которые должны будут прийти на смену иностранным аналогам. На станки установлена система «Олимп», защищающая их от кибератак. Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов отмечал, что отечественные станки помогут «избавиться от технологической зависимости, дорогостоящих сервисов и рисков, связанных с санкционными ограничениями».
Теги: «Ростех» , «Росатом» , цифровые технологии
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