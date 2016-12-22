«Ростех» и «Росатом» сообщили о разработке «умной фабрики»

Госкорпорации «Ростех» и «Росатом» объявили о создании совместного предприятия, которое займется разработкой системы управления на производствах (PLM-системы) — так называемой умной фабрики. Об этом говорится в пресс-релизе «Ростеха», поступившем в РБК.

Система управления позволит в цифровом виде контролировать процессы на всех этапах производства: от планирования и разработки до поддержки и утилизации. Также система сможет «гибко менять параметры продукции, управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать осуществление маркетинговых функций».

Отмечается, что соглашение о создании системы было подписано 18 июля. Разработкой программного обеспечения занимаются Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, расположен в Сарове Нижегородской области) и Национальный центр информатизации (НЦИ). Цикл разработки составит пять лет, стоимость проекта — 5 млрд руб.

Новое программное обеспечение в первую очередь поступит на предприятия оборонно-промышленного комплекса. В пресс-релизе отмечается, что новая система управления «позволит повысить конкурентоспособность продукции в масштабах всей страны и на мировом рынке, а также упростить функцию надзора и контроля со стороны Минпромторга». Также предприятия смогут отказаться от закупки иностранных систем.