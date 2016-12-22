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В Мексике разбился военный самолет
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В Мексике разбился военный самолет
Общество, 08:37
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В Мексике разбился военный самолет

Два пилота пострадали при падении военного учебно-тренировочного самолета Beechcraft T-6C Texan мексиканских Военно-воздушных сил на авиабазе в городе Сьюдад-Истепек в штате Оахака. Об этом сообщает газета El Universal со ссылкой на Минобороны.

Самолет упал при взлете, на борту находились два пилота, которые успели катапультироваться. Они получили небольшие травмы, их состояние удовлетворительное, пострадавших доставили в госпиталь. Мексиканские ВВС начали расследование инцидента.

В конце июня в американском штате Нью-Мексико во время тренировочного полета разбился военный самолет A-29 Super Tucano.

Теги: Мексика , военный самолет , Крушение , пилоты
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