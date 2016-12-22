Легкий штурмовик ВВС США разбился в штате Нью-Мексико

В американском штате Нью-Мексико во время тренировочного полета потерпел крушение легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano. Об этом сообщает AirForceTimes со ссылкой на заявление представителей ВВС США.

Отмечается, что военный самолет разбился в 100 км к северу от авиабазы Холломан в районе военного полигона. В результате происшествия один пилот пострадал и был госпитализирован. Судьба второго пилота пока не известна. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить причину инцидента.

A-29 Super Tucano — высокоманевренный легкий штурмовик. По данным издания, американские военные проводят испытания этого типа самолетов для его возможного участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.

В конце мая в штате Миссисипи во время тренировочного полета разбился сверхзвуковой учебный самолет ВВС США Northrop T-38 Talon. Оба пилота успели катапультироваться.