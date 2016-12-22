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Трое детей погибли при пожаре в Бурятии
Общество, 08:32
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Трое детей погибли при пожаре в Бурятии

Трое маленьких детей погибли при пожаре в жилом вагончике в городе Северобайкальск в Бурятии. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

По предварительным данным, на момент пожара в доме находилась женщина и двое ее детей, а также ребенок подруги. Само возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, считает следствие. Она успела выбежать из горящего жилища.

Жертвами пожара стали двое детей 2015 года рождения и один — 2017 года рождения. 

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Теги: Бурятия , гибель детей , СК РФ
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