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Проработавший меньше года мэр города Свободный ушел в отставку
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Проработавший меньше года мэр города Свободный ушел в отставку
Политика, 06:36
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Проработавший меньше года мэр города Свободный ушел в отставку

Мэр города Свободный (Амурская область) Юрий Романов подал заявление об отставке. Об этом сам Романов сообщил «Амур.инфо».

«Так будет лучше», — сказал он, отвечая на вопрос, с чем было связано такое решение.

Как отмечает портал, Романов не проработал в должности мэра и года. Официально он вступил в должность 15 сентября 2017 года.

Эту информацию ТАСС подтвердили в городской мэрии. «Юрий Павлович [Романов] подал в отставку с формулировкой «по состоянию здоровья», — рассказали в мэрии.

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Юрий Романов был избран мэром города Свободный, сменив на посту Роберта Каминского, досрочно сложившего с себя полномочия мэра. До этого Романов восемь лет возглавлял Свободненский район.

В избирательной областной комиссии сообщили ТАСС, что согласно уставу города, в случае отставки мэра должны пройти прямые выборы. Их должны назначить не позднее, чем через шесть месяцев.

Свободный — третий по величине город в Амурской области. Он расположен в 146 км от Благовещенска. В нем создана Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Свободный», где планируется построить два крупных предприятия. Предполагается, что они станут компонентами строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири».

Теги: Свободный , Амурская область , Романов , отставка
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