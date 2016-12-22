Глава Минюста Чехии ушла в отставку через 12 дней после назначения

Министр юстиции Чехии Татьяна Мала подала в отставку после того, как ее уличили в плагиате в дипломных работах в университетах Братиславы и Брно, сообщает Lidove noviny.
По словам Малы, СМИ раздули всю эту историю «Против меня ведется кампания, и поэтому я решила не препятствовать работе недавно назначенного правительства», — пояснила она свое решение.
При этом Мала отвергла все обвинения в плагиате, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности.
Она предположила, что эта история, вероятнее всего, связана с желанием оппозиции дискредитировать политическое движение «Акция недовольных граждан» (АНО), которое возглавляет действующий председатель правительства Андрей Бабиш.
6 июня президент Чехии Милош Земан утвердил на новый срок премьер-министра Андрея Бабиша, которого власти Евросоюза подозревают в махинациях. Бабиш сразу же представил Земану список кандидатур для нового правительства, в котором была и Татьяна Мала.