На Кубе более 100 человек эвакуировали при пожаре в институте онкологии
Общество, 04:46
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На Кубе более 100 человек эвакуировали при пожаре в институте онкологии
Из Национального института онкологии и радиобиологии в Гаване эвакуировали более 100 человек из-за крупного пожара, сообщает Cubadebate.
По данным властей, к настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. К тушению пожара были привлечены несколько пожарных бригад. При этом жители близлежащих домов до сих пор ощущают сильный запах гари.
Министр здравоохранения Кубы Роберто Моралес Охеда заявил, что в результате пожара никто не пострадал. По его словам, предварительной причиной произошедшего является короткое замыкание установки по очистке воды.
Глава здравоохранения уточнил, что в ходе эвакуации были спасены 108 человек, 33 из которых — дети.