Крупный пожар произошел недалеко от аэропорта Хитроу в Лондоне

Крупный пожар произошел недалеко от лондонского аэропорта Хитроу. Загорелась трава на автодороге Стайнс-роуд в районе города Фелтем к западу от Лондона. Об этом сообщает пресс-служба лондонского пожарной бригады на своей странице в Twitter.
«Возгорание охватило площадь размером с четыре футбольных поля», — говорится в сообщении. С ближайшего поля эвакуировали в безопасное место 14 лошадей.
Дым от пожара виден недалеко от аэропорта, но в данное время это не повлияло на отправку рейсов.
С возгоранием борются 15 пожарных машин и 97 человек. Пожарная бригада была вызвана на место ЧП в 15:59 по местному времени (18:59 мск). На месте работают пожарные из Фелтема и близлежащих пожарных станций.
Причина возгорания пока не известна.
Представитель пожарной бригады заявил газете Daily Express, что пожар мог произойти из-за сильной жары. Горение продолжалось до 19:30 по местному времени (22:30 мск). О пострадавших не сообщалось.
В Twitter-аккаунте аэропорта Хитроу Heathrow Noise, который информирует об изменениях в работе воздушной гавани, сообщается об изменениях на взлетно-посадочных полосах из-за пожара. «...Из-за крупного пожара с целью сохранения безопасности полетов мы будем менять взлетно-посадочные полосы», — уточняется в сообщении.