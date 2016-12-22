«Яндекс» получил разрешение на еще одно устройство для «умного дома»
Технологии и медиа, 06:03
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«Яндекс» получил разрешение на еще одно устройство для «умного дома»
Российская компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза устройства, получившего название «Яндекс.Модуль». Информация об этом содержится в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, на сайте Евразийской экономической комиссии.
Нотификация была зарегистрирована 21 июня. В качестве разработчика указывается американская компания NotAnotherOne с адресом в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Официально «Яндекс» это устройство не представлял.