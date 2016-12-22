Климкин исключил возможность России изменить решение Стокгольмского суда

Попытки России во внесудебном порядке урегулировать спор «Нафтогаза» и «Газпрома» после решения Стокгольмского арбитража не пройдут, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Попытка России во внесудебном порядке урегулировать дело, по которому Стокгольмский суд уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать ранее принятым нормам и международному праву», — написал Климкин.

Накануне стало известно, что президент Владимир Путин 16 июля на встрече с американским лидером Дональдом Трампом назвал условием продолжения транзита газа через украинскую территорию урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома». Трехсторонняя встреча (ЕС, Россия, Украина) по возможности подписания нового соглашения о транзите после 2020 года состоялась в Берлине 17 июля.

В феврале 2018 года по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. Учитывая параллельное требование к украинской компании, российская монополия оказалась должна $2,6 млрд.

Чтобы заставить выплатить эти средства, «Нафтогаз» начал арест активов «Газпрома» в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии, однако после ходатайства российской монополии в середине июня этот процесс был заморожен и дальнейшие аресты имущества стали невозможны. Украинская компания, в свою очередь, обжаловала это решение суда.