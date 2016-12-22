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В Киеве рассказали о грозящей нехватке хлора для обеззараживания воды
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В Киеве рассказали о грозящей нехватке хлора для обеззараживания воды
Общество, 20:47
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В Киеве рассказали о грозящей нехватке хлора для обеззараживания воды

Запасов жидкого хлора, который используется для обеззараживания питьевой воды в столице Украины, осталось на один месяц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Киевводоканал».

Отмечается, что для приготовления питьевой воды используется вода из Днепра, Десны и артезианских скважин, но все они требуют обеззараживания.

«Киевводоканал» уже предупреждал, что некоторые города и регионы могут быть частично или полностью отключены от подачи питьевой воды. Это связано с тем, что завод по производству жидкого хлора «ДнепрАзот» прекратил работу.

П​оставки хлора из Румынии затруднительны, поскольку европейские цистерны для перевозки опасных веществ не могут менять колесную базу с более узкой европейской на более широкую «русскую» колею. Другим поставщикам для оформления документов потребуется длительное время.

15 июня председатель правления «ДнепрАзота» Сергей Сидоров заявил о прекращении работы предприятия и его уходе на вынужденный простой.

Теги: вода , Украина , Киев
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