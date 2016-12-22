В Петербурге украли еще одну фигуру волка Забиваки

В Курортном районе Санкт-Петербурга украли вторую фигуру символа чемпионата мира по футболу — волка Забиваки. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь местной администрации Лариса Шаймуханова.

«Всего фигуры три: одна, которую украли на прошлой неделе, стояла на газоне на Зеленогорском шоссе, вторая — на этом же шоссе, но ближе к поселку Комарово», — пояснила Шаймуханова.

По ее словам, задержать воров пока не удалось. Шаймуханова также рассказала, что третью фигуру, которая стояла на пляже поселка Солнечный, было решено убрать для сохранности.

Стоимость каждой фигуры Забиваки составляет 348 тыс. руб. Первая фигура символа чемпионата мира была украдена до финального матча, который состоялся 15 июля.

Забивака был выбран официальным талисманом мундиаля по итогам народного голосования, которое проходило на сайте ФИФА.