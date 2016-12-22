В Петербурге украли фигуру волка Забиваки до окончания ЧМ

​Символ чемпионата мира по футболу 2018 года — волк Забивака — был украден с газона на Зеленогорском шоссе в Санкт-Петербурге до финала ЧМ, сообщила РБК пресс-секретарь Курортного района Лариса Шаймуханова.

«Украли на выходных, до финального матча. Установить точное время [исчезновения фигуры] пока нельзя, поскольку в этом районе нет камер. В пятницу вечером Забивака был на месте, в воскресенье утром — уже нет», — сказала она.

Шаймуханова уточнила, что стоимость фигуры высотой 180 см — 348 тыс. руб. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что информация о краже устанавливается.

Волк Забивака был выбран официальным талисманом чемпионата мира по футболу по итогам народного голосования на сайте ФИФА, завершившегося 22 октября. На роль талисманов претендовали также тигр и кот.

Финальный матч между командами Хорватии и Франции состоялся в «Лужниках» 15 июля. Чемпионами мира стали французы.



