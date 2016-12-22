В Минтрансе предложили продлить контракт гендиректора «Аэрофлота»

Министерство транспорта направило в Минэкономразвития предложение о продлении контракта действующего гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает «Интерфакс».

«Для того чтобы это решение было принято, необходимо, чтобы совет директоров, который является для генерального директора работодателем, такое решение утвердил», — сказал Дитрих. Он пояснил, что для голосования по этому вопросу совету директоров необходима директива, которую будут оформлять Минэкономразвития и Росимущество. «Директиву подписывает правительство, поэтому оно и примет решение окончательно», — отметил Дитрих.

Срок действия контракта Савельева истекает в октябре 2018 года. В марте из «Аэрофлота» уволился замгендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари, работавший в компании на протяжении семи лет. В мае ушел в отставку замгендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов. Сегодня, 17 июля, источники РБК в профильных государственных структурах сообщили об увольнении гендиректора авиакомпании «Россия» (подконтрольна «Аэрофлоту») Дмитрия Сапрыкина. Он работал с Савельевым в 2007–2009 годах в АФК «Система». В 2009 году Савельев, заняв пост гендиректора «Аэрофлота», привлек Сапрыкина в качестве заместителя по правовым и имущественным вопросам.