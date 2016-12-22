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Госдума поддержала замену военных кафедр в вузах учебными центрами
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Госдума поддержала замену военных кафедр в вузах учебными центрами
Общество, 16:45
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Госдума поддержала замену военных кафедр в вузах учебными центрами

Госдума в первом чтении поддержала законопроект о ликвидации военных кафедр при гражданских вузах и замене их на военно-учебные центры (ВУЦ), следует из информации, размещенной в системе обеспечения законодательной деятельности.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, что сокращать преподавателей кафедр не планируется, так как «объем военной подготовки будет только увеличиваться».

В начале июня стало известно, что Минобороны решило полностью отказаться от военных кафедр при гражданских вузах и намерении заменить их на ВУЦ. Тогда же правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. В конце того же месяца оборонное ведомство пояснило, что таким образом оно откажется от деления на военные кафедры и учебно-военные центры (УВЦ) ради унификации структуры военного образования при гражданских университетах, однако заверило, что в них будут обучать все три категории военнослужащих запаса: офицеров, сержантов и солдат. На данный момент в гражданских вузах сохраняется смешанная структура: военные кафедры (готовят офицеров, сержантов и солдат запаса) сосуществуют УВЦ, где с 2008 года обучают кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким специальностям. Они не имеют единого управления.

На начало 2018 года в гражданских вузах проходили подготовку по военным специальностям 61 тыс. студентов. Из них 10,5 тыс. учились в рамках программ по подготовке кадровых офицеров, 34,2 тыс. — офицеров запаса, 16,5 тыс. — сержантов и солдат запаса. Сейчас УВЦ и военные кафедры функционируют при 87 гражданских вузах, из них кафедры — в 19.

Теги: учебный центр , Минобороны , Госдума
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