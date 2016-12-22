Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре с сестрой

Виктория Скрипаль сообщила, что в начале июля смогла связаться со своей двоюродной сестрой Юлией, которая пострадала от отравления в Солсбери. Об этом она заявила «РИА Новости».

«Она мне сказала, что она сейчас долечивается и занимается здоровьем папы», — сообщила Виктория Скрипаль.

При этом она отметила что с Сергеем Скрипалем не связывалась. Она также подчеркнула, что Юлия Скрипаль «не считает нужным» звонить своим родственникам и не отвечает на письма.

В разговоре с ТАСС Виктория Скрипаль сообщила, что планирует еще раз подавать документы на визу в Великобританию после 24 июля. Она отметила, что история с публикацией Би-би-си о ее гонорарах за съемки на «Первом канале» может негативно сказаться на получении визы.

Виктории Скрипаль, которая хочет навестить пострадавших родственников в Великобритании, отказывали в выдаче британской визы уже два раза.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте этого года в британском Солсбери. После выписки из больницы Юлия Скрипаль заявила, что отказывается от помощи российских дипломатов, а сестру Викторию попросила прекратить попытку навестить ее.