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МЧС сообщило о продлении проверок ТЦ после пожара в «Зимней вишне»
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МЧС сообщило о продлении проверок ТЦ после пожара в «Зимней вишне»
Пожар в Кемерово, 13:01
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МЧС сообщило о продлении проверок ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

Правительство продлило до 30 июля массовую проверку торговых центров, организованную после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

«На данный момент проверено свыше 60 тыс. из них, выявлено свыше 270 тыс. нарушений противопожарных требований», — сказал представитель МЧС.

При этом осталось проверить еще 90 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, в которые входят торговые центры, кинозалы и детские игровые зоны.

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В то же время работа 435 таких объектов была приостановлена судами из-за грубых нарушений пожарной безопасности, однако пока фактически перестали работать только 292 из них, отметили в министерстве.

Ранее первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщал, что будет отменен приказ, запретивший проверки среднего бизнеса. Также он сообщал, что в ближайшее время МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора.

25 мая в результате пожара в торговом центре «Зимней вишне» в Кемерово погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

Теги: МЧС , проверки , ТЦ
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