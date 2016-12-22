Экс-чиновника мэрии Уфы обвинили в нанесении ущерба на 1,6 млрд руб.

Бывший начальник управления капитального строительства администрации Уфы превысил свои полномочия и внес в программу сноса ветхого жилья ряд жилых домов, чем нанес бюджету ущерб в 1,6 млрд руб., сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«В период с 2008 по 2015 год должностными лицами администрации муниципального образования город Уфа были заключены договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов», — рассказали в СК. После этого в список программы на снос попали новые дома, из-за чего из бюджета региона понадобилось выделить 1,6 млрд руб.

По данным «Коммерсантъ Уфа», речь идет о бывшем главе управления капстроительства Марате Гарееве.

Также у обвиняемого нашли подслушивающее устройство, которое он хранил без лицензии. Ему предъявлено обвинение по статьям 118.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Накануне, 16 июля, бывшего главного архитектора администрации района обвинили в превышении полномочий, повлекшем ущерб на сумму более 70 млн руб. Следователи рассказали, что в 2013 году он выдал разрешение на строительство дома, не потребовав проектную документацию здания.

«Несмотря на то что строительно-монтажные работы не были завершены в полном объеме, и возведенное здание не соответствовало действующим государственным нормам и правилам строительства, а также были нарушены технологии производства многих работ, чиновником было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», — заявили в СК.