СК начал проверку после обнаружения тел пяти человек на стройке в Уфе

Следователи начали проверку по факту обнаружения тел пяти человек на стройке в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК по Башкирии Светлану Абрамову. Обстоятельства, при которых погибли люди, пока неизвестны. По результатам осмотра места ЧП будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

«КП в Уфе» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Башкирии сообщает, что тела нашли в строительном вагончике на улице Блюхера в Орджоникидзевском районе Уфы. Источник в правоохранительных органах заявил газете, что обнаружены тела рабочих из Средней Азии, они задохнулись угарным газом. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.