Чемезов рассказал о «покрытии-хамелеоне» для маскировки солдат и техники

«Ростех» создал покрытия для военных и боевой техники, которые смогут менять цвет и подстраиваться под окружающую среду, как хамелеон. Об этом журналистам заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.
По его словам, госкорпорация уже создала экспериментальные образцы подобных покрытий. «Они являются идеальным средством маскировки для личного состава и техники. С помощью этого покрытия можно сделать невидимым танк и другую боевую технику», — отметил Чемезов. Разработкой занимается одно из предприятий «Ростеха» — «Росэлектроника».
«С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок», — сказал Чемезов. По его словам, «шлем-невидимка» будет входить в комплект экипировки российского «солдата будущего».
В марте Чемезов сообщил о росте экспортных поставок оружия, произведенного концерном «Калашников». Вооружение стали активно закупать страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.