Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару и грозы

В столице 17 июля ожидается 30-градусная жара и кратковременные ливневые дожди, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Температура сегодня повысится до плюс 28–30 градусов, во второй половине дня местами кратковременные ливневые дожди, грозы», — отметил он.

Синоптик отметил, что в Подмосковье температура может повыситься до плюс 31 градуса. «По области температура будет плюс 26–31 тепла, что на 6–7 градусов выше, чем положено по климатической норме июля», — пояснил Тишковец.

Минувшее воскресенье стало самым теплым днем июля. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, 15 июля столбик термометра поднялся до отметки плюс 28,7 градуса.