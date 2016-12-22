Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба с Аль Капоне

Президент США Дональд Трамп сравнил бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта, одного из фигурантов дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы, с гангстером Аль Капоне, осужденным за уклонение от налогов. Об этом он рассказал в интервью Fox News, фрагмент интервью приводит Washington Examiner.

«ФБР не думало, что врет насчет Пола Манафорта, который на самом деле очень приятный человек. Посмотрите, что происходит с ним, это как Аль Капоне», — заявил Трамп.

В отношении Манафорта выдвинуто несколько обвинений, включая участие в заговоре против США, незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины, отмывании денег и уклонении от налогов. Он один из фигурантов «российского дела» о вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 5 июня обвинил Манафорта в давлении на свидетелей по этому делу, а спустя 10 дней, суд отправил его под арест. Всего ему предъявили обвинение по 12 пунктам, однако ни один из них не касается предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.​

Аль Капоне — гангстер из Чикаго, в 1920-1930-х годах занимавшийся бутлегерством и игорным бизнесом. В 1931 году суд приговорил его к 11 годам тюрьмы за невыплату налогов на сумму $388 тыс.