ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,90 61,94 EUR Нал. 73,65 72,59 USD Бирж. 62,33 -0,23 EUR Бирж. 72,99 -0,10 USD ЦБ. 62,26 -0,04 EUR ЦБ. 72,80 +0,33 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6678,50 +306,90 IMOEX 2334,18 -0,52% RTSI 1180,64 -0,73% Brent 72,22 -3,90% DJIA 25064,36 +0,18% Nasdaq 7805,72 -0,26%
Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба с Аль Капоне
Лента новостей
Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 09:40, Партнерский материал В Туве более 90 человек отравились в закусочной «Шаурма» 09:32, Общество Трамп назвал «Северный поток-2» выбором Меркель 09:19, Политика WP сообщила об отказе Трампа внять советам о жестком подходе к Путину 09:15, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 09:00, РБК и Subaru Всему свое время: как многозадачность отравляет жизнь 08:45, Спецпроект РБК PINK Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба с Аль Капоне 08:29, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 08:25, РБК и «Шелл» ГИБДД разработала новые правила сопровождения кортежей 08:20, Общество Аналитики оценили последствия новых правил размещения рекламы на ТВ 08:04, Технологии и медиа Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 07:44, РБК и Sony Bravia Главу психоневрологического интерната в ЕАО уволили из-за смерти больных 07:23, Общество Чемпионат мира в России. Главные цифры 07:01, Общество СМИ узнали об уголовном деле на руководство компании из Urban Group 06:40, Общество Шварценеггер сравнил Трампа на пресс-конференции с Путиным с макарониной 06:33, Политика Самые высокооплачиваемые знаменитости по версии Forbes. Фотогалерея 06:08, Фотогалерея  На Гавайях 23 человека пострадали от вулканической бомбы 05:52, Общество Порошенко назвал условия проведения выборов в Донбассе 05:32, Политика Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 05:13, Партнерский материал В Нигерии жертвами наводнения стали 44 человека 05:09, Общество Forbes перечислил самых высокооплачиваемых знаменитостей мира 04:46, Общество Джонни Депп достиг соглашения с подавшей на него в суд компанией 04:39, Общество Трамп назвал главную глобальную проблему для США 04:14, Политика Путин не увидел Флориды в роликах о новом оружии России 04:11, Политика СМИ узнали о планах отстранить иностранные компании от поставок турбин 03:47, Политика В авиакомпании назвали причину крушения Boeing на Кубе 03:19, Общество Путин сообщил о реакции России в случае членства Украины и Грузии в НАТО 02:53, Политика Путин рассказал о нехватке ресурсов для слежки за всеми магнатами 02:53, Политика
Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба с Аль Капоне
Политика, 08:29
0
Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба с Аль Капоне

Президент США Дональд Трамп сравнил бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта, одного из фигурантов дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы, с гангстером Аль Капоне, осужденным за уклонение от налогов. Об этом он рассказал в интервью Fox News, фрагмент интервью приводит Washington Examiner.

«ФБР не думало, что врет насчет Пола Манафорта, который на самом деле очень приятный человек. Посмотрите, что происходит с ним, это как Аль Капоне», — заявил Трамп.

В отношении Манафорта выдвинуто несколько обвинений, включая участие в заговоре против США, незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины, отмывании денег и уклонении от налогов. Он один из фигурантов «российского дела» о вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

СМИ рассказали об условиях содержания Манафорта в тюрьме
Политика

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 5 июня обвинил Манафорта в давлении на свидетелей по этому делу, а спустя 10 дней, суд отправил его под арест. Всего ему предъявили обвинение по 12 пунктам, однако ни один из них не касается предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.​

Аль Капоне — гангстер из Чикаго, в 1920-1930-х годах занимавшийся бутлегерством и игорным бизнесом. В 1931 году суд приговорил его к 11 годам тюрьмы за невыплату налогов на сумму $388 тыс. 

Теги: Дональд Трамп , Пол Манафорт , Аль Капоне
Главное
Аналитики оценили последствия новых правил размещения рекламы на ТВ Технологии и медиа
Материалы по теме
Reuters узнал о кредите структуре Манафорта на $10 млн от Дерипаски Общество
СМИ рассказали об условиях содержания Манафорта в тюрьме Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter